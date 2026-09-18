Украинские военные показали, как уничтожаются российские "шахеды" в небе
Украинские военные показали новое видео с фронта. Пограничники показали, как уничтожаются российские дроны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал-" 7-го пограничного Карпатского отряда. Основная задача военных: перехватывать и уничтожать русские дроны.
"За каждым таким перехватом – работа операторов, штурманов, специалистов РЭР и РЭБ. От них требуются концентрация, опыт и быстрая реакция. Важная и слаженность всей команды – от обнаружения цели до ее перехвата", - говорят пограничники.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Прикарпатье мужчина бросал камни в авто военных ТЦК
18 сентября 2026, 22:55Оккупанты более 30 раз за день атаковали Днепропетровщину
18 сентября 2026, 22:48На Прикарпатье мужчина вытолкал военного ТЦК из шиномонтажа
18 сентября 2026, 22:40Во Львовской области мужчина бросил гранату в военного
18 сентября 2026, 22:20Третий армейский корпус выбил с фронта элитное российское подразделение БПЛА "Рубикон"
18 сентября 2026, 22:06В Херсонской области из-за российских обстрелов и ударов БпЛА пострадали трое мирных жителей
18 сентября 2026, 21:54Будет ли дефицит из-за ударов по АЗС
18 сентября 2026, 21:30В Нацгвардии будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства
18 сентября 2026, 21:19Взрыв возле ТЦК: во Львовской области задержали террористов
18 сентября 2026, 21:15Неожиданные соседи: в Запорожье на балконе жилого дома обнаружили колонию из 250 летучих мышей
18 сентября 2026, 20:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине