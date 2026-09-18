Українські військові показали, як нищаться російські "шахеди" в небі
Українські військові показали нове відео з фронту. Прикордонники показали, як знищуються російські дрони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал-" 7-го прикордонного Карпатського загону. Основне завдання військових: перехоплювати та знищувати російські дрони.
"За кожним таким перехопленням – робота операторів, штурманів, фахівців РЕР і РЕБ. Від них потрібні концентрація, досвід і швидка реакція. Важлива й злагодженість усієї команди – від виявлення цілі до її перехоплення", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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