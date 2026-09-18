В Нацгвардии будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства

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Кабинет Министров принял постановление о создании в составе Национальной гвардии Украины Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Он будет координировать набор иностранных добровольцев на военную службу по контракту

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Новый центр будет сопровождать кандидатов на всех этапах вступления на службу - от первичного собеседования и прохождения необходимых проверок до подготовки.

По словам главы правительства, рекрутинг иностранных добровольцев в Сила обороны является одним из приоритетов государства.

Речь идет, в частности, о масштабировании этой работы и вовлечении в украинскую армию большего количества людей, которые готовы вместе с украинцами защищать Украину.

"Путь кандидата в службу должен быть максимально быстрым. Боевые подразделения должны оперативнее получать необходимое пополнение", - отметил Корецкий.

Напомним, что военнослужащие , самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года включительно, еще могут воспользоваться программой упрощенного возвращения на службу. Подать рапорт необходимо до 20 сентября.