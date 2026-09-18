Неожиданные соседи: в Запорожье на балконе жилого дома обнаружили колонию из 250 летучих мышей

Фото: ГСЧС

В Запорожье жительница одного из районов города обнаружила на собственном балконе колонию из около 250 летучих мышей. В помощь женщине вызвали спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Специалисты осторожно извлекли рукокрылых с балкона и поместили их в картонные коробки с вентиляцией, чтобы не травмировать животных.

После этого летучих мышей передали представителям Украинского центра реабилитации рукокрылых.

Все виды летучих мышей, проживающих в Украине, занесены в Красную книгу и нуждаются в охране. Благодаря осторожным действиям спасателей ни одно из животных не пострадало.

Напомним, что в одной из киевских квартир за неделю отсутствия владелицы поселились сотни летучих мышей . Животные попали в дом через открытые окна во время сезонной миграции.