Неожиданные соседи: в Запорожье на балконе жилого дома обнаружили колонию из 250 летучих мышей
В Запорожье жительница одного из районов города обнаружила на собственном балконе колонию из около 250 летучих мышей. В помощь женщине вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Специалисты осторожно извлекли рукокрылых с балкона и поместили их в картонные коробки с вентиляцией, чтобы не травмировать животных.
После этого летучих мышей передали представителям Украинского центра реабилитации рукокрылых.
Все виды летучих мышей, проживающих в Украине, занесены в Красную книгу и нуждаются в охране. Благодаря осторожным действиям спасателей ни одно из животных не пострадало.
Напомним, что в одной из киевских квартир за неделю отсутствия владелицы поселились сотни летучих мышей . Животные попали в дом через открытые окна во время сезонной миграции.