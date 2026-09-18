Вижу, несется по телеграммам мой «панический» призыв создавать запасы горючего из-за ударов россиян по топливной инфраструктуре. Считаю нужным кое-что добавить, потому что «телега» это хайповый формат, а в этом случае контекст важен

Вижу, несется по телеграммам мой «панический» призыв создавать запасы горючего из-за ударов россиян по топливной инфраструктуре. Считаю нужным кое-что добавить, потому что «телега» это хайповый формат, а в этом случае контекст важен

Фото из открытых источников

Итак, сейчас все спрашивают, будет ли дефицит из-за ударов по АЗС?

Ответ, нет. В прифронтовых регионах атаковано более 300 АЗС и пока нет ни одного места, где люди остались бы без горючего. Да, где-то приходится ехать дальше, брать канистры, но нет такого, чтобы кто-то остановился.

Могут ли быть перебои с горючим? Не исключаю. Не из-за ударов по АЗС, а из-за системной работы врага по топливной инфраструктуре.

Это не что-то новое, отрасль бьют без остановки с 24.2022. Сначала перекрыли почти 100% довоенных поставок, мы построили новую систему через южную и западную границы. Да, она диверсифицированная, гибкая, прошла немало испытаний. Везем разветвленными маршрутами по всем видам транспорта. Это идеальная система для воюющей страны. Но это не значит, что она непоколебимая и пуленепробиваемая.

Враг ищет слабые места и находит их. Уже давно не секрет, что морской путь стал очень проблематичным, а местами просто недоступным. Это только один пример. Однако атаки продолжаются и дальше.

Я не исключаю, что некоторые из направлений могут быть нейтрализованы. Восстановить их могут быстро, а может и нет, тогда придется искать новые. И вот этот промежуток времени мы должны пройти на запасах, чтобы не создавать панику и ажиотаж, что у нас, согласитесь, случается.

В Европе существует система стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на 90 дней потребления. У нас есть закон, который должен за несколько лет создать такие запасы и у нас. Вот только один нюанс: нам негде хранить горючее, потому что нет в стране нефтебаз, которые хотя бы раз не были атакованы (некоторым и однажды хватило, чтобы сгореть или отказаться от их использования).

Это правительство не просто подняло вопрос запасов горючего, оно начало делать реальные шаги на пути их создания. Вчера был принят пакет постановлений, во-первых, предусматривающих страхование "топливных" рисков, во-вторых, предоставляют льготы по кредитам, направленным на создание, внимание, подземных резервуаров. Суммы достаточно, до 1 млрд грн "в руки" под целевое использование и ограниченный срок реализации проекта (обсуждали год).

Однако есть нюансы. Первое: согласование проекта нового резервуара – 1-1,5 года. Строительство – еще минимум полгода. То есть защищенные хранилища могут появиться за 2-2,5 года в лучшем случае. Если либерализуют бюрократию, будет вдвое быстрее.

Кроме того, само государство работает над созданием подземного парка хранения нефтепродуктов. (Недавно я писал о соответствующем постановлении).

Но до зимы ничего не будет, это факт. (И это я не говорю о таких аспектах, как нереальные суммы, необходимые на закупку горючего в запас).

Следовательно, централизованного запаса не будет. Что делать? Сушить весла? Конечно! Надо, чтобы запас по максимуму сделали потребители. Опять-таки у кого есть такая возможность. Простые водители, муниципалитеты, территориальные общины, государственные и коммерческие компании. Кстати, правительство уже несколько недель назад издало публичное распоряжение о создании запасов горючего по своей вертикали.

Еще раз, пока все нормально, горючего больше, чем нужно. И я не верю в тотальный дефицит вроде 2022 года. Мы готовы гораздо лучше. Но определенные локальные перебои могут быть, и именно их мы должны пересидеть на своих запасах, чтобы не создавать панику и не высушивать АЗС. Именно паника нас остановила в ту весну 22-го.

И главное. Эти деньги не пропадут. То горючее всегда можно будет использовать. Но пусть оно лучше будет, чем нет.

Собственно, таково мое личное мнение и рекомендация. Я лично сделал запас на два бака генератора и автомобиля. Пусть каждый решает для себя.

История этой войны учит нас, как никого другого надеяться на лучшее, а рассчитывать на худшее.

Политики не любят сообщать плохие новости, говорят, что хранят нашу психику. Однако цену этого покоя мы уже знаем, дорого нам это стоило весной 22-го. И не только.

На фото: на днях атакован резервуар на одной из украинских нефтебаз.