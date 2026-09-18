Взрыв возле ТЦК: во Львовской области задержали террористов

Фото: СБУ

Правоохранители "по горячим следам" задержали злоумышленников, совершивших взрыв у ТЦК. Ими оказались двое мужчин в возрасте 48 и 41 года.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин подъехали к зданию районного ТЦК на собственном автомобиле. Один из них бросил самодельную бомбу через авто прямо на парковке у военкомата, после чего они спешно уехали оттуда.

Пока их задержали. Дома у одного из них правоохранители обнаружили еще две самодельные бомбы. Теперь будут проверять, есть ли у мужчин связь с российскими спецслужбами.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Николаеве Стрыйского района Львовской области возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв неизвестного устройства. Ранение получил военнослужащий.