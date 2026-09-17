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17 вересня 2026, 11:49

Мендель заявила, що її не пустили до Європарламенту через санкції Зеленського

17 вересня 2026, 11:49
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Скриншот: X / Iuliia Mendel
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Колишню прессекретарку президента Володимира Зеленського Юлію Мендель не пустили до будівлі Європейського парламенту, де вона мала виступити на заході про завершення війни в Україні

Про це Мендель повідомила у соцмережі X, передає RegioNews.

За її словами, їй заборонили вхід без пояснення причин. Мендель пов'язала це із санкціями, які Зеленський нещодавно запровадив проти неї.

"У день мого виступу мені заборонили вхід до Європейського парламенту. Я безпосередньо пов'язую це із санкціями Зеленського. Але виступ все одно відбудеться, бо я знаю, що представляю величезну частину суспільства, яка прагне миру та хоче бути почутою", – зазначила вона.

Захід мав назву "Україна. Наважитися на мир. Дипломатія, а не ескалація". Його організував євродепутат від німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ганс Нойгофф. Мендель мала говорити про політичні питання війни та можливості її завершення.

Після недопуску до будівлі Європарламенту вона заявила, що виступ відбудеться у форматі відеозв’язку. Мендель також назвала ситуацію проявом "самоцензури" та заявила, що європейські парламентарі нібито не хочуть чути українців, які виступають за мир.

У пресслужбі Європарламенту повідомили "Радіо Свобода", що не коментують окремі випадки заборони входу, але додали, що в інституції "діють правила доступу до приміщень". Водночас посадовець установи на умовах анонімності сказав журналістам, що це не унікальна ситуація, а стандартна процедура.

Нагадаємо, 13 вересня Зеленський запровадив проти Мендель санкції терміном на 10 років. Юлія Мендель була прессекретаркою Володимира Зеленського у 2019-2021 роках. Після звільнення вона поступово почала публічно критикувати діяльність президента та його оточення.

Скандальні заяви Мендель про Зеленського

У травні 2026 року в інтерв'ю Такеру Карлсону Мендель заявила, що чула від людей, які нібито бачили Зеленського в клубах під час вживання наркотиків. За її словами, йшлося про кокаїн. Водночас Мендель підкреслила, що сама особисто цього не бачила.

Також вона розповіла, що під час роботи прессекретаркою Зеленський нібито міг заходити до ванної кімнати перед інтерв’ю, а повертався звідти "іншою людиною" – бадьорим та енергійним.

Читайте також: Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю

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