На кордоні за вісім місяців затримали близько 9 тисяч порушників – ДПСУ

Фото: Facebook.com/zahidnuy.kordon

За вісім місяців 2026 року під час спроб незаконного перетину державного кордону затримали близько 9 тисяч порушників. Більшість із них намагалися перетнути кордон поза межами пунктів пропуску

Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, порушників також затримують у пунктах пропуску. Йдеться, зокрема, про спроби використання підроблених документів або фальсифікації підстав для виїзду за кордон. Водночас таких випадків значно менше.

Лише протягом минулого тижня прикордонники затримали близько 200 порушників.

Демченко зазначив, що загальна кількість спроб незаконного перетину кордону поступово зменшується порівняно з попередніми роками.

Окремо ДПСУ працює над викриттям організаторів незаконного переправлення людей через кордон. За вісім місяців правоохоронці викрили 225 організованих злочинних груп, які займалися такою діяльністю.

Нагадаємо, правоохоронці викрили ділків з Чернівецької та Запорізької областей. За 7 тисяч доларів вони пропонували військовозобов'язаним "шлях за кордон". Зокрема, місцевий житель Запоріжжя мав власні прайс-листи та чіткий розподіл способів втечі.