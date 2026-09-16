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16 сентября 2026, 16:28

В различных областях Украины ликвидировали пять схем, используемых уклонистами

16 сентября 2026, 16:28
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять коррупционных схем, которые, по данным полиции, использовали для содействия уклонению от военной службы

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Речь идет о правонарушениях в Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Закарпатской и Сумской областях.

На Хмельнитчине глава экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности получила 4000 долларов. За эти деньги она должна была подготовить медицинские документы об имеющихся заболеваниях и повлиять на других членов экспертной команды, чтобы мужчине установили группу инвалидности.

В Одесской области должностное лицо технического профессионального колледжа получило 1600 долларов за решение вопроса о фиктивном зачислении мужчины на обучение в заведение.

В Черкасской области инспектор районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за 3000 долларов, по данным правоохранителей, через военно-врачебную комиссию при ТЦК и СП помог мужчине получить статус непригодного к военной службе. Соответствующие сведения должны были внести в систему "Оберег".

В Закарпатье работник критического предприятия за 6000 долларов согласился трудоустроить мужчину без его фактического выхода на работу. Это, по данным следствия, должно было позволить также снять его с розыска.

Еще одну схему разоблачили в Сумской области. Член экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности за 10 тысяч гривен обещал госпитализировать мужчину мобилизационного возраста без законных оснований, а в дальнейшем оформить ему листок нетрудоспособности.

Всем фигурантам уголовных производств сообщили о подозрении. В зависимости от обстоятельств и роли каждого из них действия квалифицировали по статье 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом - и статьей 369-2 УК - злоупотребление влиянием.

Напомним, что во Львовской области судили старшего лейтенанта за небрежное отношение к службе. Оказалось, что от него скрылись призывники.

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