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16 сентября 2026, 15:59

В Кировоградской области будут судить мужчину за незаконную распашку земли и уничтожение почвы

16 сентября 2026, 15:59
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Фото иллюстративное
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Прокуроры Новоукраинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Кировоградщины

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Мужчину обвиняют в бесхозяйственном использовании земель, что привело к нарушению структуры почвы и выводу участка из сельскохозяйственного оборота.

По данным следствия, мужчина имел в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства, однако самовольно расширил площадь посевов за ее пределы.

В течение 2021-2023 годов вблизи села Ликарово Новомиргородской общины он, не имея соответствующих разрешений, с помощью сельскохозяйственной техники снял плодородный слой почвы, разорал и засеял культурами 1,5 га земли.

В результате была нарушена структура почвы, а земельный участок выведен из сельскохозяйственного оборота.

По расчетам Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, такими действиями окружающей среде нанесено более 92 тысяч гривен ущерба.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 254 УК Украины — бесхозяйственное использование земель, если это повлекло тяжкие последствия.

Досудебное расследование проводили следственные полиции.

Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области перед судом предстанет 66-летний мужчина, который самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 га и использовал его для выращивания подсолнечника.

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