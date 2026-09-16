В Кировоградской области будут судить мужчину за незаконную распашку земли и уничтожение почвы
Прокуроры Новоукраинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Кировоградщины
Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .
Мужчину обвиняют в бесхозяйственном использовании земель, что привело к нарушению структуры почвы и выводу участка из сельскохозяйственного оборота.
По данным следствия, мужчина имел в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства, однако самовольно расширил площадь посевов за ее пределы.
В течение 2021-2023 годов вблизи села Ликарово Новомиргородской общины он, не имея соответствующих разрешений, с помощью сельскохозяйственной техники снял плодородный слой почвы, разорал и засеял культурами 1,5 га земли.
В результате была нарушена структура почвы, а земельный участок выведен из сельскохозяйственного оборота.
По расчетам Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, такими действиями окружающей среде нанесено более 92 тысяч гривен ущерба.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 254 УК Украины — бесхозяйственное использование земель, если это повлекло тяжкие последствия.
Досудебное расследование проводили следственные полиции.
Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области перед судом предстанет 66-летний мужчина, который самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 га и использовал его для выращивания подсолнечника.