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16 сентября 2026, 16:45

В Кировоградской области из-за отравления детей нитратами из колодцев усиливают контроль за водой

16 сентября 2026, 16:45
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Фото иллюстративное
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В Кировоградской области усиливают контроль за качеством воды из общественных колодцев после того, как в области зарегистрировали шесть случаев водно-нитратной метгемоглобинемии среди детей. Двое детей скончались

Об этом сообщила Кировоградская областная военная администрация, передает RegioNews .

Возраст пострадавших детей – от 9 дней до 10 лет. Всего с начала года в Украине зарегистрировали девять таких случаев, большинство из них в Кировоградской области.

По данным ОВА, более 250 тысяч жителей области пользуются водой из нецентрализованных источников. В пробах воды из помещений, где проживали пострадавшие дети, концентрация нитратов превышала допустимый уровень до 36 раз.

Специалисты связывают загрязнение воды с использованием азотных удобрений, обустройством выгребных ям и близким расположением хозяйственных построек к источникам водоснабжения.

В то же время в области насчитывается 1150 общественных колодцев, но паспортизированы только 542 из них.

Во время заседания областного совета по вопросам общественного здоровья первый заместитель начальника Кировоградской ОВ Юрий Николаенко поручил общинам обеспечить полный учет и инвентаризацию общественных колодцев, их паспортизацию, а также регулярный контроль качества воды.

Напомним, что прокуроры Новоукраинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Кировоградщины.

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