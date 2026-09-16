Українські військові знищили майже 100 російських "пташок" лише за добу
Лише за минулу добу прикордонники знищили 94 російських безпілотників. Йдеться про Сумський та Харківський напрямки
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Зазначається, що прикордонники 5 прикордонного загону, зокрема, знищили 8 "шахедів", 4 "гербери", 2 "італмаси" та 3 "молнії". Також були знищені 18 російських 18 FPV-дронів.
Бригада "Ставелий кордон" знищиша 46 FPV-дронів росіян, а на Харківщині прикордонники знищили 11 FPV-дронів ворога.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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