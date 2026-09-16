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16 сентября 2026, 16:59

Директора психоневрологического интерната обвиняют в торговле людьми и незаконном лишении свободы

16 сентября 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора психоневрологического интерната

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, он привлекал подопечных с расстройствами психики к принудительному труду, а полученные за нее деньги присваивал.

Также, как утверждают правоохранители, руководитель долгое время незаконно удерживал отдельных подопечных в деревянной конструкции, закрытой извне.

Директора обвиняют в незаконном лишении свободы двух или более лиц, совершенном в течение длительного времени, а также в торговле людьми - по части 2 статьи 146 и части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, руководитель интерната воспользовался уязвимым состоянием подопечных и организовал их вовлечение в принудительные работы. Людей отправляли работать на строительные объекты, городские кладбища и в частные домовладения местных жителей.

Среди прочего подопечные разгружали транспорт, перевозили строительные материалы и выполняли сельскохозяйственные работы на приусадебных участках.

За проделанную работу заказчики платили от 150 до 450 гривен в день за одного человека. По данным следствия, эти средства получал директор интерната и присваивал их себе.

"Заказчики" непосредственно обращались к руководителю заведения, согласовывали с ним вид работ, оплату и время их выполнения. После получения денег директор разрешал подопечным покинуть территорию учреждения для выполнения работы.

Кроме того, по данным следствия, директор использовал незаконное содержание в качестве наказания для подопечных.

Как отмечают прокуроры, он закрывал людей в деревянной конструкции, которая закрывалась на засов с внешней стороны. Таким образом, пострадавших длительное время содержали на так называемом "карантине", лишая возможности свободно передвигаться.

В июле этого года директору интерната сообщили о подозрении в торговле людьми по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям обвиняемого должен предоставить суд.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили банду, которая содержала в рабстве 12 человек . Злоумышленники наживались на людях, оказавшихся в затруднительном положении.

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