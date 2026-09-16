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16 сентября 2026, 16:20

В Херсонской области "исчезли" почти два миллиона на дома для пострадавших от войны

16 сентября 2026, 16:20
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Фото из открытых источников
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В Херсонской области разоблачили схему при строительстве домов для пострадавших от войны. Речь идет о сумме более 2 миллионов гривен    

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении инженеру технического надзора. Ему инкриминируют хищение средств и присвоение чужого имущества. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Как выяснили правоохранители, строительная компания должна выполнять ремонтные работы и строить новые частные жилые дома вместо поврежденных в результате боевых действий в селе Посад-Покровское Чернобыевской общины. В 2024 году директор компании составил и представил акты выполненных работ на общую сумму почти 8 миллионов гривен. Однако оказалось, что данные были неправдивы.

"Инженер технического надзора, который должен контролировать соответствие выполненных работ проектной документации и установленным требованиям, не обеспечил надлежащей проверки и подписал акты выполненных работ. Это привело к безосновательному завышению стоимости выполненных работ и повлекло бюджет ущерб на почти 2 млн гривен", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.

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