Рада ухвалила закон про боротьбу з кол-центрами: "за" – 313 депутатів

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10190, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Законопроєкт передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями щодо електронно-комунікаційного шахрайства, створення та керівництва відповідними злочинними організаціями, а також залучення до них.

Документ спрямований, зокрема, на протидію шахрайським кол-центрам, які використовують електронні комунікації для незаконного заволодіння коштами та персональними даними громадян.

Водночас варто уточнити: №10190 – депутатський законопроєкт, зареєстрований у жовтні 2023 року. Його ініціаторами є група народних депутатів, а не президент.

"Це депутатський законопроект. Який частково скопіпастив Президент", – наголосив Железняк.

Нагадаємо, в серпні СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.