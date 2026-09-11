В Україні ціни на популярний овоч космічно зросли
В Україні подорожчав базовий овоч. Стало відомо, які ціни в супермаркетах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Цього тижня українські фермери підвищили ціни на цибулю. Наразі гуртові партії відвантажують не дешевше ніж по 13 – 20 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це зростання вартості на 21%. Причиною називають ажіотажний попит.
Якщо порівнювати з минулим роком, ціна зросла на 32%.
Які середні ціни в супермаркетах:
- У супермаркетах АТБ ріпчасту цибулю продають по 15-17 гривень за кілограм;
- У мережі Сільпо ціна стартує від 16,50 гривень за кілограм, залежно від сорту;
- У "Novus" та "Ашан" пропонують цибулю в діапазоні 15,90 – 18 гривень за кілограм.
Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.
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