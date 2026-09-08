1410 оккупантов, 30 артсистем и 1592 БпЛА: обновленные потери РФ
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1410 оккупантов, 30 артсистем, одну бронемашину, 1592 БпЛА, а также 492 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 6 сентября поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта российской противовоздушной обороны.
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