Розмитнення авто для військових і ветеранів хочуть змінити: які правки пропонують

Фото: ГО "Захист держави"

ГО "Захист Держави" запропонувала зміни до законопроєктів про пільгове розмитнення авто для військових і ветеранів

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на громадську організацію "Захист Держави".

У ГО запропонували зміни до законопроєктів №15194 та №15195, які передбачають запровадження нульового розмитнення автомобілів для військовослужбовців та ветеранів.

Пропозиції обговорили під час круглого столу за участю представниці Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксани Андрейчик. Автором законопроєктів є народний депутат Мар’ян Заблоцький.

За словами представників організації, юристи ГО напрацювали та подали пакет змін до Митного та Податкового кодексів України. Серед запропонованих правок – розширення кола військовослужбовців, які зможуть скористатися пільгою.

Зокрема, організація пропонує поширити нульове розмитнення на всіх чинних військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ, ГУР та інших військових формувань, а не лише на мобілізованих після 24 лютого 2022 року.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пропонують зробити пільгу постійною. Йдеться про можливість ввезення одного автомобіля раз на п’ять років вартістю до 30 тисяч євро та віком до 15 років.

Окремо пропонується передбачити можливість повторного ввезення автомобіля на пільгових умовах, якщо попереднє авто військового було знищене під час бойових дій.

Також ГО виступає за створення єдиного реєстру для автоматичної перевірки права на пільгу за РНОКПП та VIN-кодом, а також за запровадження трирічної заборони на продаж або комерційне використання таких автомобілів.

Ще одна пропозиція – дозволити придбання автомобілів із використанням пільги в офіційних українських дилерів, щоб частина коштів залишалася в українській економіці.

У ГО наголошують, що запропоновані зміни мають зробити механізм пільгового розмитнення доступним для військових і ветеранів та водночас мінімізувати можливості для зловживань.

Нагадаємо, військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату. Йдеться про 50 000 гривень. Право на виплату мають військові, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам.