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05 вересня 2026, 12:55

"Режим тиші" неможливий в односторонньому порядку – Генштаб

05 вересня 2026, 12:55
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Фото: з відкритих джерел
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Збройні сили України продовжують виконувати завдання з оборони держави відповідно до визначеного плану

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ, передає RegioNews.

У відомстві наголосили, що одностороннє або несиметричне припинення вогню неможливе, оскільки це створюватиме небезпеку для життя та здоров’я українських військовослужбовців.

"Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", – зазначив співрозмовник агентства.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі.

Нагадаємо, за словами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, Росія продовжуватиме застосовувати тактику шахедного терору щонайменше до виборів у Державну думу, які в РФ заплановані на 18-20 вересня.

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