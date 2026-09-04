НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію проти Офісу Генпрокурора

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews .

Як повідомили у НАБУ, організація може бути причетна до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

У Бюро зазначили, що деталі спецоперації повідомлять згодом.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про ще одну підозру в справі "Форест Гамп". Відомо, що йдеться про впливового бізнесмена, який раніше був депутатом.