НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію проти Офісу Генпрокурора
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України
Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews.
Як повідомили у НАБУ, організація може бути причетна до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
У Бюро зазначили, що деталі спецоперації повідомлять згодом.
Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про ще одну підозру в справі "Форест Гамп". Відомо, що йдеться про впливового бізнесмена, який раніше був депутатом.
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