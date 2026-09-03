Новый учебный год: что делать родителям, волнующимся за своих школьников

Фото из открытых источников

В Украине начался новый учебный год. Это может быть волнением не только для детей, но и для родителей

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Эксперты отмечают, что волноваться в начале образовательного процесса абсолютно нормально и для детей, и для взрослых. Однако тревога родителей не должна стать дополнительной обузой для ребенка.

Психологиня Хмельницкого центра ОО "Захист держави" Лилия Косюк рассказала, как овладеть собственными страхами, сместить фокус с идеальных оценок в поддержку и создать для ребенка настоящий островок безопасности:

Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.