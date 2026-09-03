Новий навчальний рік: що робити батькам, які хвилюються за своїх школярів

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В Україні розпочався новий навчальний рік. Це може бути хвилюванням не лише для дітей, але й для батьків

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Експерти наголошують, що хвилюватись на початку освітнього процесу є абсолютно нормальним і для дітей, і для дорослив. Однак тривога батьків не повинна стати додатковим тягарем для дитини.

Психологиня Хмельницького осередку ГО "Захист Держави" Лілія Косюк розповіла, як опанувати власні страхи, змістити фокус з ідеальних оцінок на підтримку та створити для дитини справжній острівець безпеки:

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.