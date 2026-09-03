Дискредитация ГУР: разведка предупредила о кампании по дезинформации

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Главное управление разведки Минобороны заявило о развертывании целенаправленной кампании дезинформации. Цель которой – дискредитация Военной разведки и боевых подразделений ГУР

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В разведке сообщили, что для распространения ложной информации организаторы кампании планируют привлекать медиа, блоггеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в том числе за финансовое вознаграждение.

В ГУР призывали граждан получать информацию только из проверенных и официальных источников.

Отдельно в ведомстве обратились к журналистам, медиа и блоггерам с призывом сообщать стражам порядка, если им будут поступать предложения по публикации или распространению непроверенных материалов.

В ГУР отметили, что украинская военная разведка и ее боевые подразделения продолжают выполнять боевые и специальные задачи и противостоять российской агрессии.

Напомним, 1 сентября в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса (РДК) появилась информация об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Автор сообщения утверждал, что его якобы похитили возле собственного дома. По этому поводу, по утверждению РДК, командование обратилось в ГУР, СБУ и ГБР.

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил "Суспильному", что опубликовал сообщение об исчезновении Каплунова по собственной инициативе.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что ее сотрудники вместе с ГУР предотвратили теракт, который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

В СБУ также заявили, что во время проведения следственных действий в рамках расследования этого теракта на оперативно-следственную группу совершили вооруженное нападение. По данным ведомства, правоохранители применили ответное оружие, в результате чего ранения получили люди, которые сопротивлялись.

В то же время, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал подробности конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. По его словам, СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям. Известно, что трое разведчиков получили ранения.

3 сентября Служба безопасности обнародовала видео с заместителем командира Российского добровольческого корпуса Интернационального легиона ГУР МОУ Степаном Каплуновым. В ведомстве заявили, что он контактировал с представителями российских спецслужб и якобы получил задание на убийство украинских военнослужащих.

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