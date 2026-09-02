09:58  02 сентября
В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
07:56  02 сентября
В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
01:35  02 сентября
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько потратила денег на свадьбу
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2026, 11:47

Теракт против российского оппозиционера и стрельба в Киеве: что известно

02 сентября 2026, 11:47
Читайте також українською мовою
Фото: "Украинская правда"
Читайте також
українською мовою

Утром 2 сентября СБУ и ГУР заявили о совместном предотвращении теракта ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости

Об этом сообщает RegioNews.

Официально имя целые спецслужбы не называют, однако, по данным источников "РБК-Украина", речь идет о заместителе командира "Российского добровольческого корпуса" (РДК) по боевой работе Степана Каплунова.

Накануне в РДК, воюющем за Украину, заявили о похищении Каплунова. Его адвокат Тарас Боровский опубликовал видео с места происшествия, отмечая, что в жилье военного прибыли правоохранители, после чего "по тревоге" приехали его побратимы и раздались выстрелы.

Впоследствии СМИ сообщили о конфликте на улице Шумского в Днепровском районе столицы с участием силовиков, в результате которого есть трое раненых со стороны ГУР.

Сейчас официальных комментариев от СБУ или ГУР относительно детальных обстоятельств стрельбы, ее участников и связи с задержанием нет.

По данным "Украинской правды", на место происшествия также прибыли представители Государственного бюро расследований и руководитель ЦСО "А" СБУ. Стороны договорились разрядить оружие, чтобы начать следственные действия.

Напомним, полиция перекрыла улицу Шумскую в Днепровском районе столицы, где произошло противостояние между силовиками. Ограниченный проезд и движение пешеходов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба СБУ Киев теракт ГУР российский оппозиционер
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
02 сентября 2026, 13:55
В Киеве россияне атаковали университет прямо во время занятий - Зеленский
02 сентября 2026, 13:45
Атака РФ на Днепр: спасатели деблокируют тело погибшего из-под завалов
02 сентября 2026, 13:13
В СБУ заявили о вооруженном нападении на своих работников: есть раненые и задержаные
02 сентября 2026, 12:57
В Кировоградской области после столкновения сгорели две легковушки: пострадали четыре человека
02 сентября 2026, 12:53
Ногами по спине и голове: во Львовской области 13-летняя девочка избила 11-летнего мальчика
02 сентября 2026, 12:42
РФ атакует Киев: в столице уже семеро пострадавших
02 сентября 2026, 12:33
В Запорожье 19-летний юноша сорвался с 8-метрового пирса
02 сентября 2026, 12:27
Дефицита продуктов на Днепропетровщине нет, однако возможны задержки из-за логистики
02 сентября 2026, 12:08
В Краматорске мужчина после конфликта убил двух знакомых
02 сентября 2026, 11:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »