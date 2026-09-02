Теракт против российского оппозиционера и стрельба в Киеве: что известно

Фото: "Украинская правда"

Утром 2 сентября СБУ и ГУР заявили о совместном предотвращении теракта ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости

Об этом сообщает RegioNews.

Официально имя целые спецслужбы не называют, однако, по данным источников "РБК-Украина", речь идет о заместителе командира "Российского добровольческого корпуса" (РДК) по боевой работе Степана Каплунова.

Накануне в РДК, воюющем за Украину, заявили о похищении Каплунова. Его адвокат Тарас Боровский опубликовал видео с места происшествия, отмечая, что в жилье военного прибыли правоохранители, после чего "по тревоге" приехали его побратимы и раздались выстрелы.

Впоследствии СМИ сообщили о конфликте на улице Шумского в Днепровском районе столицы с участием силовиков, в результате которого есть трое раненых со стороны ГУР.

Сейчас официальных комментариев от СБУ или ГУР относительно детальных обстоятельств стрельбы, ее участников и связи с задержанием нет.

По данным "Украинской правды", на место происшествия также прибыли представители Государственного бюро расследований и руководитель ЦСО "А" СБУ. Стороны договорились разрядить оружие, чтобы начать следственные действия.

Напомним, полиция перекрыла улицу Шумскую в Днепровском районе столицы, где произошло противостояние между силовиками. Ограниченный проезд и движение пешеходов.