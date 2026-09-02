Иллюстративное фото: pixabay

Запасов продуктов и основных товаров в Днепропетровской области достаточно, дефицита нет

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Он отметил, что ситуация контролируемая.

Из-за обстановки безопасности торговые сети вынуждены менять логистические маршруты, поэтому возможны временные задержки с поставками. Кое-где продукцию доставляют непосредственно от производителей.

В то же время в регионе фиксируют повышенный спрос на отдельные товары, в частности соль и крупы. В этой связи супермаркеты не всегда успевают оперативно пополнять полки.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. Повреждены предприятие, дом и детсад.