Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
2 сентября появился официальный приказ президента о назначении нового командира в Сухопутные войска ВСУ. Таким образом, генерал-лейтенант Геннадий Шаповалов будет заменен
Такой приказ уже появился на официальном портале президента, передает RegioNews.
Вместо Геннадия Шаповалова Сухопутные войска ВСУ возглавит Святослав Заиц. Соответствующий указ президент уже подписал.
Кто такой Святослав Заиц
В 2014 году Святослав Заиц командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады во время событий в Крыму. Также он являлся заместителем командира 8-го корпуса. В апреле 2026 года стал главой 20-го армейского корпуса. В СМИ отмечают, что Заиц уделял внимание цифровизации управления войсками и развитию беспилотных систем.
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