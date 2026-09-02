В Киеве россияне атаковали университет прямо во время занятий - Зеленский

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2 сентября с самого утра россияне обстреливают Киев и другие города Украины. Президент прокомментировал утренние обстрелы

Об этом заявил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, в столице россияне ударили дронами по одному из университетов. Это произошло прямо на занятиях. К счастью, 160 студентов, имевших занятия, были в укрытии.

Также президент напомнил, что ночью россияне ударили по Одесщине: поврежден жилой дом и городская инфраструктура, среди пострадавших ребенок.

"В Херсоне россияне ударили по зданию спасателей и полиции. Из-за попадания на Харьковщине без света остались тысячи людей, ранены. Во многих регионах воздушные тревоги продолжаются из-за угрозы реактивных дронов, авиационные бомбы", - говорит президент.

Напомним, с самого утра 2 сентября россияне атакуют Киев и область.

В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. А в центре столицы – попадание по зданию университета, сообщалось о пострадавших.