Кто информационно "заказал" Тигипко? Волна уже пошла

Фото из открытых источников

В конце августа, в один день, появилось два «разоблачения» Сергея Тигипко и группы ТАС – на разных площадках, от разных авторов, с разными темами, но с общей рамкой: советник руководителя Офиса Президента, его банки и «схемы».

Мы не выясняли, кто за этим стоит. Вместо этого взяли то, что Институт массовой информации наработал о джинсе – заказные материалы под видом журналистики: памятку с шестью признаками, которую писали еще под предвыборную джинсу, и августовское исследование о том, как заказные публикации против бизнеса выглядят в анонимных телеграмм-каналах. Не все шесть признаков памятки касаются отрицательных текстов, но три – касаются прямо. К ним добавляем одно из исследований и еще одно, которое видно при внимательном чтении.

Первое – одинаковые или очень подобные материалы в разных медиа. В памятке ИМИ это признак номер шесть. Исследование 2026 года описывает ее современный вид: почти идентичные тексты в нескольких каналах с небольшим временным интервалом, и такая синхронность и повторяемость формулировок может свидетельствовать о скоординированном распространении контента. Два текста о Тигипко не идентичны – это совпадение частичное. Но герой, рамка и время у них общие.

Второе – отсутствие другого мнения. Достопримечательность описывает это просто: в заказном материале "наличие еще кого-нибудь или хотя бы другого мнения даже не рассматривается". Памятку писали под позитивную агитацию, но в своем перечне признаков политической джинсы ИМИ отдельно отмечает, что она может быть как положительного, так и негативного характера. Ни в одном из двух текстов позиции группы ТАС мы не нашли, хотя она публичная: по поставкам вагонов, вновь упоминаемых в одной из публикаций, компания еще в июле отвечала журналистам. Этот ответ в публикации не упомянут.

Третье – ссылки, которые невозможно проверить. В памятнике это признак номер четыре: обобщение типа "по мнению экспертов" или "по статистическим данным" без указания, чьих именно. В тексте сказано: "мы уже направили жалобу и заявление о совершении уголовного преступления" – но не указано, куда, когда и под каким номером. Вместо этого в конце поста – список из восьми ведомств, от Офиса Генпрокурора до Нацбанка, и набор хештегов о схемах и коррупции. Заявление без реквизитов не является доказательством чего-либо.

Четвертое – непрозрачность авторов. Исследование ИМИ 2026 описывает ленты анонимных каналов, где реклама брендов соседствует с заказным негативом против компаний, а установить ответственных за публикацию, по словам ИМИ, "крайне сложно". Первая из публикаций о Тигипко вышла от общественной организации, зарегистрированной в январе 2025 года, где основатель и руководитель – один человек; информации об источниках ее финансирования в открытом доступе мы не нашли. Вторая – в анонимном канале. Когда неизвестно, кто платит авторам, неизвестно, чьи интересы читаешь.

И пятое – то, чего в методиках нет, но что видно при внимательном чтении: правдивые факты, скомпонованные так, чтобы вести к заранее искаженному выводу.

То есть авторы берут резонансное дело – например, залог за эксминистра Галущенко – и строят текст вокруг Тигипко: с его банка и статуса советника публикация начинается. По данным, обнародованным нардепом Ярославом Железняком , 150 миллионов залога поступили пятью платежами через четыре банка: через государственный Сенс Банк – 50 миллионов, через ОТП – 54, через ПУМБ – 41, через Idea Bank группы ТАС – 5, наименьшая доля. По версии НАБУ и САП средства легализовали именно через Сенс Банк; подозрение по делу получила, в частности, чиновник Офиса Президента. Нацбанк проверяет все четыре банка. В публикации же на первом месте – банк Тигипко, а роль Сенс Банка раскрыта почти в среднем тексте. Ни одна цифра не придумана, но их расположение кардинально изменяет содержание сообщения.

Аналогично с "разоблачением" членства в Совете по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте. Указ с полным составом Совета, где Тигипко указан как председатель наблюдательного совета "ТАС АГРО", и словами о том, что члены Совета принимают участие в его работе "на общественных началах", опубликован на сайте Президента еще в марте. Раскрыть то, что государство само опубликовало – не расследование, а поиск повода.

Три признака из памятника ИМИ, один из его же исследований, один из внимательного чтения. Четыре совпадают полностью, одна – частично. Памятник ИМИ написан для того, чтобы читатель сам отличал факты от готового вывода, представленного как факты. А следующий шаг таких волн обычно предсказуем: через несколько дней появляются публикации "источники сообщают о проверке", а затем мелкие сайты перепечатывают друг друга. Если вы увидите это – теперь вы знаете, что это такое.

В группе ТАС подтверждают, что эти публикации считают только началом.