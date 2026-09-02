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02 сентября 2026, 13:50

В "Феофании" снесли забор и повредили деревья: рядом – участки семей двух судей

02 сентября 2026, 13:50
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Фото: из открытых источников
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Семьи судей Шестого апелляционного административного суда Андрея Паринова и Александра Беспалова приобрели земельные участки рядом с парком "Феофания". После смены владельцев начались судебные споры по доступу к земле, а этим летом возле парка демонтировали шлагбаум и часть ограды

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

"Феофания" имеет статус парка-памятки общегосударственного значения и входит в природно-заповедный фонд Украины. Поэтому на ее территории действуют особые правила, в частности запрещен въезд частного автотранспорта.

Еще в 2004 году территорию парка огородили металлическим забором, а на въезде установили шлагбаум. В 2005 году Киевсовет передал в частную собственность 30 участков в переулке Кольцевом. Они остались за ограждением, но принадлежали к экспериментальным опытным территориям "Феофании". В Институте эволюционной экологии НАН Украины утверждают, что землю передали без согласования Президиума НАН.

Около 20 лет на приватизированных участках ничего не происходило. Однако в 2025 году часть владельцев изменилась, после чего начались суды по доступу к землям и законности установления шлагбаума и ограды.

2 июля 2026 Киевский окружной административный суд удовлетворил один из исков. Уже 14 июля шлагбаум у въезда в "Феофанию" демонтировали, хотя решение суда на тот момент еще не вступило в законную силу.

4 августа работники "Киевблагоустройства" демонтировали также металлическое ограждение, которое определяло границы парка. Журналисты Bihus.Info зафиксировали поврежденные деревья, а на месте бывшей пешеходной зоны появилась ограда частных владений.

По данным расследователей, один из граничащих с парком участков в настоящее время принадлежит судье Андрею Паринову. Он получил ее в подарок от матери Ирины Париновой, приобретшей землю в 2025 году. На участке расположен дом и обустроен отдельный выход непосредственно в "Феофанию".

Сама Ирина Паринова также владеет соседним участком, который приобрела в 2025 году. По данным Bihus.Info, она была среди истцов по делу об установке шлагбаума и ограды парка.

Еще один участок рядом в 2025 году приобрела Юлия Ганчук – сестра судьи Александра Беспалова. Паринов и Беспалов многие годы работают в одном суде и не раз рассматривали дела в составе одних коллегий.

Паринов в комментарии журналистам возразил, что его мать судилась из-за доступа к участкам, хотя Bihus.Info отмечает, что Ирина Паринова подавала соответствующий иск.

В то же время судья заявил, что поддерживает сохранение "Феофании", но считает, что ограждение установили с нарушением границ частных участков.

Беспалов также подтвердил, что знает о судебных спорах по поводу шлагбаума и доступа к земле. По его словам, забор парка якобы заходил на частные участки, а к участку его сестры не было проезда.

При этом ограничение на въезд в "Феофанию" является не только внутренним правилом администрации. Из-за статуса парка соответствующий режим его территории закреплен приказом Министерства экологии.

Напомним, ранее журналисты рассказывали, что глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босой живет в частном доме в Лесниках под Киевом, оформленном на его дочь, а пользуется Toyota Land Cruiser Prado 2025 года, записанным на мать-пенсионерку. Эти активы отсутствуют в декларациях судьи.

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Киев расследование судьи парк деревья Феофания Bihus.Info
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