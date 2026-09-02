В Кировоградской области после столкновения сгорели две легковушки: пострадали четыре человека
ДТП произошло 1 сентября около 10:40 на автодороге М-30 возле Кропивницкого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время поворота 63-летний водитель Audi A6 не пропустил двигавшийся навстречу автомобиль Nissan Navara.
В результате столкновения оба автомобиля заголись, а Nissan перевернулся на крышу. Спасатели потушили машины.
В ДТП травмировались четыре человека: оба водителя, а также двое их пассажиров 41 и 62 лет. Всех доставили в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, ночью 2 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине автомобиль Toyota Camry врезался в дерево. В результате удара погибли два человека.
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