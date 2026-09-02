Атака РФ на Днепр: спасатели деблокируют тело погибшего из-под завалов

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек получили ранения. Также стало известно о погибшем мужчине – его тело спасатели деблокируют из-под завалов.

В результате атаки повреждены продуктовые склады торговой сети.

Спасатели работают на месте и устраняют последствия удара.

Напомним, с самого утра 2 сентября россияне атакуют Киев и область. В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. А в центре столицы – попадание по зданию университета , сообщалось по меньшей мере о семи пострадавших.