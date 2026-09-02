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02 сентября 2026, 12:42

Ногами по спине и голове: во Львовской области 13-летняя девочка избила 11-летнего мальчика

02 сентября 2026, 12:42
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Фото: скриншот
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Инцидент произошел еще летом, 1 июля, в городе Пустомыты Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Парковой 13-летняя местная жительница на глазах свидетелей нанесла несколько ударов ногой по телу и голове 11-летнему мальчику, с которым учится в одном лицее.

Правоохранители обнаружили видео избиения во время мониторинга соцсетей. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в августе на Киевщине женщина избила 11-летнего мальчика из-за сорванного цветка. Полицейские возбудили уголовное дело.

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