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В результате обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано обесточивание потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы повсюду, где это разрешает ситуация с безопасностью.

Самая критическая ситуация сложилась в Одесской области, где из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру без света осталось большое количество абонентов. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 2 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время (с 10:00 до 16:00) и ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на Украину. Основные направления удара – Одесская и Киевская области.