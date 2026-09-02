Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники установили, что боеприпас содержал около 180 килограммов взрывчатого вещества и уражающие элементы.

Из-за высокой угрозы правоохранители эвакуировали жителей близлежащих домов на время проведения работ.

Специалисты перевели боевую часть в безопасное состояние и изъяли с помощью спецтехники ГСЧС. В дальнейшем пиротехники транспортировали ее на специализированный полигон для уничтожения.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили две боевые части российской ракеты массой около 400 килограммов каждая.