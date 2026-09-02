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02 сентября 2026, 10:40
Инновации

Обзор POCO F9 Pro: ключевые фишки и особенности

02 сентября 2026, 10:40
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POCO F9 Pro сочетает компактный корпус, мощный экран, крупный аккумулятор и продвинутую камеру. Диагональ составляет 6,59 дюйма, поэтому смартфон остается удобным для повседневного использования. Доступны версии на 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ. Об этих и других преимуществах новинки 2026 года поговорим далее

Яркий экран с частотой 185 Гц

Смартфон получил AMOLED-дисплей POCO HyperRGB с частотой обновления до 185 Гц. Интерфейс прокручивается плавно, а высокая частота пригодится в динамичных играх, где важна быстрая реакция изображения. Пиковая яркость ПОКО Ф9 Про достигает 4500 нит в разных сценариях и 10 000 нит при просмотре HDR-контента.

На улице экран остается читаемым даже в солнечный день. HDR раскрывает другой сценарий: при просмотре совместимого видео дисплей сохраняет детали в темных и ярких участках кадра. Для длительной работы предусмотрены Xiaomi Vision Care и сертификация TÜV Rheinland Quadruple Eye Care, которые снижают нагрузку на глаза.

Большая батарея и быстрая зарядка

Аккумулятор POCO F9 Pro вмещает 6330 мАч. Такого запаса хватает на полный день активного использования, поэтому смартфон можно использовать для навигации, видео, общения и игр без постоянных поисков розетки. Зарядка тоже не заставляет надолго откладывать смартфон. POCO F9 Pro поддерживает:

  1. проводную HyperCharge мощностью 100 Вт;
  2. беспроводную на 50 Вт.

Есть и реверсивная зарядка, поэтому смартфон способен подзарядить совместимое устройство.

Камера 200 Мп с оптической стабилизацией

Основная камера получила сенсор на 200 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Для линейки POCO это первое решение с таким разрешением. Высокая детализация пригодится не только при съемке с исходным кадром, но и при последующем кадрировании. Вы можете снять общий план, а затем обрезать снимок и сохранить четкость нужного фрагмента. Это удобно, когда объект находится далеко и нет возможности приблизиться.

Дополняет основную камеру телефотомодуль на 50 Мп. Он предлагает 2,5-кратное приближение и способен фокусироваться с расстояния 10 см, поэтому подходит и для крупных планов, и для съемки удаленных объектов. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Видео смартфон записывает в 4K Ultra HD, а автоматические переходы фокуса и плавное переключение между объективами пригодятся при динамичной съемке.

Стереозвук для фильмов и игр

POCO F9 Pro оснащен двумя стереодинамиками и системой 2.0. Звучание можно настроить под разные задачи:

  1. профиль Dynamic усиливает выразительность баса;
  2. профиль Balanced сохраняет ровную подачу и чистый голос.

Для игр предусмотрен отдельный Game audio mode. Он выделяет важные звуки, например шаги противника, и помогает точнее определить направление, откуда они идут. В результате игровой звук работает не только как фон, но и как дополнительный ориентир во время матча.

В заключение

Компактный 6,59-дюймовый корпус соседствует со 185-Гц AMOLED-экраном, батареей на 6330 мАч, 100-Вт зарядкой и камерой 200 Мп с оптической стабилизацией. К этому добавляются телефотокамера 50 Мп, 4K-видео и стереозвук с игровым режимом. Вы можете выбрать корпус White, Aurora Green или Black. У Aurora Green есть люминесцентная задняя панель: после воздействия света она мягко светится в темноте.

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