Утреннее нападение РФ на Киевщину: есть пострадавшие и повреждены дома

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В результате утренней российской атаки на Киевскую область травмированы два человека

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра, а в Броварском районе женщина получила обломочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Бучанском районе возник пожар в складских помещениях, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом, а в Бориспольском – складское здание.

На местах работают спасатели. Они устраняют последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ в очередной раз совершила комбинированную атаку на Украину. Оккупанты запустили по Украине баллистику, ракеты Х-59/69 и более 170 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых на 4 локациях.