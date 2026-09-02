Фото: полиция

Правоохранители Первомайска завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, организовавшего смертельный взрыв в квартире собственной семьи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику инкриминируют умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и незаконное обращение с оружием.

Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, трагедия произошла 20 марта в центре Первомайска. Военнослужащий отправил жене посылку с продуктами, в которую спрятал самодельную взрывчатку. При открытии коробки произошел взрыв. Женщина погибла на месте, а ее полуторагодовалая дочь и шестилетний сын получили ранения.

Во время обысков по месту жительства семьи правоохранители изъяли целый арсенал боеприпасов: семь гранат, пять тротиловых шашек, пластид, 39 детонаторов и 60 патронов к автоматическому оружию.