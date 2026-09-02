Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На проспекте 200-летия Кривого Рога легковушка Toyota Camry врезалась в дерево.

В результате удара погибли два человека, одну из жертв зажало в салоне покореженного авто. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело из автомобиля.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.