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01 вересня 2026, 20:35

Українські війська заблокували тисячі росіян на пещаному хребті на Миколаївщині

01 вересня 2026, 20:35
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники заблокували російських окупантів на невеличкому піщаному хребті в Миколаївській області. Там зараз понад дві тисячі окупантів

Про це повідомляють "Новини. LIVE", передає RegioNews.

Командири підрозділів ЗСУ, які діють на Миколаївському напрямку, розповіли, що українським військовим вдалось відтіснити окупантів. В результаті ЗСУ перерізали ворогу огістику, постачання боєприпасів, продовольства і палива, а також знищили всю їхню артилерію на Кінбурнській косі.

"Вони кричать у перехоплених комунікаціях, що не можуть організувати логістику, що не хочуть туди йти, бо це означає смерть. Коса стала для них пасткою", - кажуть військові.

Нагадаємо, що Сили оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію, пункти управління та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

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