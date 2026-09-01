Пограничники разнесли российские "буханки" и гаубицы

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику. Пограничники показали, как они накрыли огнем вражеские гаубицы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пилотов "Феникса". На Лиманском направлении защитники уничтожили "Гиацинт-Б", гаубицу Д-20, а также "Град". При этом россияне потеряли "буханки", грузовики и легковые авто.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники также уничтожили легковые автомобили, мотоциклы врага. Этим транспортом россияне доставляли свою пехоту на позиции.

Кроме того, на Торецком направлении пылал вражеский транспорт, НРК, удалось значительно снизить количество оккупационных пехотных групп.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.