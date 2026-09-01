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01 сентября 2026, 14:15

Пограничники показали, как уничтожают российские "шахеды"

01 сентября 2026, 14:15
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Фото из открытых источников
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Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. На этот рак пограничники показали, как они ликвидируют вражеские дроны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пограничной комендатуры быстрого реагирования БПС "СТРИКС" 4 пограничного отряда в составе Сил обороны Украины.

Украинские военные уничтожили девять дронов "шахед", которые россияне направили на украинские позиции.

"Тактика противника остается неизменной: одновременный запуск нескольких целей в расчете на перегрузку системы противовоздушной обороны. Девять целей поражены на подлете, прежде чем они смогли нанести удар", - говорят военные.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.

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