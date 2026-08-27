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27 серпня 2026, 18:10

Український "Гарт" знищив російський танк

27 серпня 2026, 18:10
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Фото: ДСНС
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Українські захисники щодня продовжують нищити ворожу техніку. На цей раз прикордонники показали, як знищили ворожий танк

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців прикордонної бригади "Гарт", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Захисникам вдалось знищити чергову партію важкої техніки росіян.

"Під удар потрапили три гармати та танк, які окупанти замаскували у лісосмугах. Також дронарі вразили транспортні засоби ворога, станцію РЕБ та склад з боєкомплектом", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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