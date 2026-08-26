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26 серпня 2026, 23:40

Курс може штормити: що буде з доларом у вересні та як це вплине на ціни

26 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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На початку осені, на думку експертів, валютний ринок може стати активнішим. Стало відомо, як це може вплинути на ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що вересень може стати одним із найбільш насилених місяців року. Курс валют очікують у межах 44,7 – 45,4 гривні за долар і 51,5 – 53 гривні за євро.

Додатковий попит на валюту створюватиме подорожчання пального, руйнування логістичної інфраструктури, ймовірне погіршення інфляції.

"Серед основних покупців на міжбанку залишатимуться імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання. Підготовка до осінньо-зимового сезону вже розпочалася, тому валютні потреби цього сегмента закономірно зростатимуть", - каже Тарас Лісовий.

Це може вплинути на інфляцію. Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3 – 1,5%, а у вересні – до 1%, то вже восени річний показник може наблизитися до 10,1 – 10,3%.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.

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