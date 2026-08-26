Курс може штормити: що буде з доларом у вересні та як це вплине на ціни

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На початку осені, на думку експертів, валютний ринок може стати активнішим. Стало відомо, як це може вплинути на ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що вересень може стати одним із найбільш насилених місяців року. Курс валют очікують у межах 44,7 – 45,4 гривні за долар і 51,5 – 53 гривні за євро.

Додатковий попит на валюту створюватиме подорожчання пального, руйнування логістичної інфраструктури, ймовірне погіршення інфляції.

"Серед основних покупців на міжбанку залишатимуться імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання. Підготовка до осінньо-зимового сезону вже розпочалася, тому валютні потреби цього сегмента закономірно зростатимуть", - каже Тарас Лісовий.

Це може вплинути на інфляцію. Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3 – 1,5%, а у вересні – до 1%, то вже восени річний показник може наблизитися до 10,1 – 10,3%.

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