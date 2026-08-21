ТЦК мобилизовали отца двоих детей, мать которых умерла: Лубинец добился его увольнения

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В мае в Вооруженные силы Украины мобилизовали мужчину, который сам воспитывал двух малолетних детей после смерти их матери

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Несмотря на законные основания для увольнения по семейным обстоятельствам его рапорт рассматривали почти два месяца.

Дети 4 и 6 лет после смерти матери остались на воспитании отца. После его мобилизации они почти два месяца жили у бабушки и ждали возвращения папы.

Еще в июне военнослужащий подал рапорт с просьбой уволить его со службы по семейным обстоятельствам. Наличие двух малолетних детей, мать которых скончалась, давало ему соответствующие основания.

Однако рассмотрение рапорта затянулось. За это время мужчину, по словам Лубинца, переводили из одной воинской части в другую.

Служба по делам детей по месту жительства семьи обратилась к омбудсмену, поскольку не могла установить контакт с воинской частью. После этого Лубинец открыл производство и несколько раз обращался в Генеральный штаб ВСУ.

В результате через два месяца военнослужащего уволили со службы. Мужчина вернулся к своим детям.

Лубинец подчеркнул, что подобные случаи свидетельствуют о проблемах в работе государственной системы, обеспечивающей реализацию права военнослужащих на увольнение по семейным обстоятельствам без необходимости вмешательства омбудсмена.

Напомним, ранее RegioNews писал, что 29 июня в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего, который сам воспитывает ребенка. Тем временем его 5-летнюю дочь некому было забрать из детсада, и девочку на ночь приютила директор заведения. В ТЦК отметили, что в документах, предоставленных мужчиной, не было подтверждения факта самостоятельного содержания ребенка.

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