Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 107 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяжье Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.