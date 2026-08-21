Ночная атака: ПВО обезвредила 107 из 135 российских беспилотников
В ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 107 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяжье Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.