Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 18 частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, дом культуры, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 23 – получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Четверо человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.