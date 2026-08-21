Фото: ГПСУ

В ночь на 21 августа российские войска атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области ударными беспилотниками типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате попадания повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой.

Здания и конструкции пункта пропуска побиты. Возникли пожары – их потушили спасатели.

Пропуск людей и транспортных средств через "Табак" полностью приостановлен, о чем проинформирована молдавская сторона. Водителей и путешественников просят учесть изменения: весь транспортный поток перенаправляется в другие пункты пропуска.

Напомним, в ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 135 ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание 27 дронов на 16 локациях.