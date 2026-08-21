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21 серпня 2026, 09:18

ТЦК мобілізували батька двох дітей, мати яких померла: Лубінець домігся його звільнення

21 серпня 2026, 09:18
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У травні до Збройних сил України мобілізували чоловіка, який сам виховував двох малолітніх дітей після смерті їхньої матері

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Попри законні підстави для звільнення за сімейними обставинами, його рапорт розглядали майже два місяці.

Діти віком 4 та 6 років після смерті матері залишилися на вихованні батька. Після його мобілізації вони майже два місяці жили у бабусі та чекали на повернення тата.

Ще у червні військовослужбовець подав рапорт із проханням звільнити його зі служби за сімейними обставинами. Наявність двох малолітніх дітей, мати яких померла, давала йому відповідні підстави.

Однак розгляд рапорту затягнувся. За цей час чоловіка, за словами Лубінця, переводили з однієї військової частини до іншої.

Служба у справах дітей за місцем проживання родини звернулася до омбудсмена, оскільки не могла встановити контакт із військовою частиною. Після цього Лубінець відкрив провадження та кілька разів звертався до Генерального штабу ЗСУ.

У результаті через два місяці військовослужбовця звільнили зі служби. Чоловік повернувся до своїх дітей.

Лубінець наголосив, що подібні випадки свідчать про проблеми в роботі державної системи, яка має забезпечувати реалізацію права військовослужбовців на звільнення за сімейними обставинами без необхідності втручання омбудсмена.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що 29 червня у Кривому Розі мобілізували 34-річного, який сам виховує дитину. Тим часом його 5-річну доньку не було кому забрати з дитсадка, і дівчинку на ніч прихистила директорка закладу. У ТЦК зазначили, що в документах, які надав чоловік не було підтвердження факту самостійного утримання дитини.

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