Підклав вибухівку під авто представника ОПК: у Варшаві затримали 63-річного українця

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві 63-річного громадянина України. Його підозрюють у спробі вбивства представника українського оборонно-промислового комплексу на замовлення російських спецслужб

Про це повідомив польський портал RMF24, передає RegioNews.

За даними видання, чоловіка затримали ще 5 серпня, однак інформацію про це оприлюднили лише зараз.

За версією слідства, невдалий замах стався в Ірпені на Київщині. Українець встановив саморобний вибуховий пристрій під автомобілем, яким користувався потенційний потерпілий.

Пристрій мали активувати дистанційно за допомогою мобільного телефону, однак вибух не стався через технічну несправність.

Після цього підозрюваний виїхав до Польщі, де його згодом затримали у Варшаві.

Українцю висунули обвинувачення у спробі вбивства із використанням вибухових речовин, які він зберігав без відповідного дозволу.

Суд у Польщі обрав йому запобіжний захід – три місяці тимчасового арешту.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Згодом у ЗМІ з'явились нові деталі щодо спроби замаху на командира "Хартії". Зазначається, що російські куратори видавали себе за СБУ.