Ціни на бензин в Україні падають у прірву: які цінники на АЗС
В Україні продовжують регулярно змінюватись ціни на пальне. Зокрема, через загострення ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, як змінились цінники на АЗС
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 19 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,72 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 80,15 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-92 – 76,95 гривні за літр (-0,07 гривні);
- дизпальне – 92,10 гривні за літр (+0,02 гривні);
- автогаз – 43,68 гривні за літр (+0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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